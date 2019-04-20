انجلترا – سجل النجم الإنجليزي الصاعد فيل فودين، هدفا غاليا منح به فريقه مانشستر سيتي الفوز على ضيفه توتنهام (1-0) اليوم، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح فودين في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة السادسة، بعد أن تلقى تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

ووفقا لشبكة “أوبتا” لإحصائيات كرة القدم، فإن فودين بات أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي من مواليد الألفية الحالية يسجل هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أشارت الشبكة إلى أن فودين أصبح ثالث أصغر لاعب في تاريخ السيتي يسجل هدفا في “البريميرليغ”، وذلك بعمر 18 عاما و327 يوما.

وبفوزه على توتنهام، انتزع السيتي صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول، الذي يواجه غدا، مضيفه كارديف سيتي ضمن منافسات الجولة ذاتها.

المصدر: وكالات