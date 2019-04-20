ليبيا – طالبت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب كافة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج بتحديد موقفهم وانحيازهم للشرعية التي يمثلها مجلس النواب والحكومة المؤقتة.

اللجنة أوضحت في بيان تلقت المرصد نسخة منه أن حكومة الوفاق تسعى إلى تجريم القوات المسلحة وقياداتها والدفاع عن الجماعات الإرهابية المسلحة الخارجة عن القانون، مشيرة أن تحرك الجيش نحو طرابلس يهدف لتحديد المصير وتحرير الوطن.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على البعثات والسفراء بالخارج بضرورة أن يعلنوا رسمياً وقوفهم بجانب تحركات القوات المسلحة وقياداتها التي تعمل على إقامة دولة القانون والمؤسسات.