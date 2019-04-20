ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زايد هدية على أن المجتمع الدولي لم يتخلى عن الشعب الليبي كما يدعي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

هدية نوّه في تصريحات لـ”سبوتنيك” الروسية إلى أن المجتمع الدولي يتخلى عن المليشيات ولن يدعمها وكذلك الحكومة الإلكترونية التى يقودها السراج بحسب قوله.

وبيّن أن المجتمع الدولي أدرك حقيقة المسرحية الهزيلة التى تحاول حكومة السراج تمثيلها على المجتمع الدولي، مشيراً إلى أنه أصبح الأمر واضح وجلي بأنه لا دولة مدنية واستقرار في ليبيا إلا بمؤسسة عسكرية قوية تقرض هيبة وسيادة واستعادة الدولة.

يشار إلى أن تصريحات هدية تأتي رداً على ما صرح به رئيس الرئاسي السراج لقناة bbc البريطانية التي قال فيها بأن الشعب الليبي يشعر بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنه.