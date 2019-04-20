ألمانيا – هل تريدين خسارة وزنك الزائد بسرعة وسهولة ولا زلت تبحثين عن الدايت المناسب والفعّال في هذا السياق؟ ركّزي إذاً على هذا الموضوع حيث سنعرض لك فعالية دايت السوائل وفوائده في التنحيف مع التوقف عند طريقة تطبيقه.

يرتكز دايت السوائل على مشروبات طبيعية مختلفة إضافة إلى الماء، الخضروات والفواكه بشكل خاص والتي تحتوي على سعرات حرارية محدودة جداً ما يجعله مثالياً جداً لخسارة الوزن بسرعة أكبر. يساهم هذا الدايت الذي يعتمد على السوائل في القضاء على السموم المكدسة في الجسم، كما يحفّز عملية الأيض بشكل ملحوظ ما يساعد تلقائياً على فقدان الوزن الزائد.

كيف تطبقين دايت السوائل؟

يمكن تطبيق هذا الدايت بطريقتين مختلفتين:

1- ترتكز الطريقة الأولى على إستبدال المأكولات الصلبة بالعصائر الطبيعية إضافة إلى الماء ومشروبات أخرى مع إمكانية تناول الخضروات والفواكه التي تتوزّع على 4 وجبات. يمتدّ هذا الدايت إلى بضعة أيّام فقط كي لا يؤثّر بعدها سلبياً على الصحة، مع ضرورة تفاديه أو إستشارة طبيب الصحة قبل تطبيقه في حالة المعاناة من مشاكل صحية معينة.

2- تعتبر الطريقة الثانية أسهل من الطريقة الأولى إذ تعتمد على إستبدال وجبتين فقط بالسوائل والخضروات، مع إمكانية تناول وجبة واحدة ترتكز على الأطعمة الخفيفة والصحية في الوقت عينه والإبتعاد عن المأكولات الدسمة والحلويات.

المشروبات: الشاي الأخضر، مشروب الزنجبيل، مشروب القرفة، مشروب النعناع، مشروب الزنجبيل مع الكمون والقرفة والليمون.

العصائر الطبيعية: عصير البرتقال، عصير الليمون، عصير الجوافة، عصير الكيوي، عصير الجزر، عصير الطماطم.