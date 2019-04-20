إيطاليا – توج نادي يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي مبكرا هذا الموسم، عقب فوزه على ضيفه فيورنتينا (2-1)، في مباراة جمعت الفريقين اليوم لحساب الأسبوع الـ33 من الكالتشيو.

وبادر نيكولا ميلنكوفيتش بافتتاح باب التسجيل ليفورنتينا بحلول الدقيقة السابعة، لكن رد اليوفي كان قويا وبهدفين متتاليين، أحرزهما البرازيلي أليكس ساندرو، ومدافع “الفيولا” جيرمان بيزيلا بالخطأ في مرماه، في الدقيقتين (38 و54).

وبهذا الفوز ضمن يوفنتوس لقب الإسكوديتو رسميا، بعد حصده لـ87 نقطة، مبتعدا بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه نابولي، وذلك قبل 5 جولات من إسدال الستار على منافسات الكالتشيو.

وبات يوفنتوس أول فريق إيطالي يتوج بطلا للدوري في 8 مناسبات متتالية.

المصدر: وكالات