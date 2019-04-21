أرسنال على أعتاب حدث غير مسبوق في تاريخه

أرسنال على أعتاب حدث غير مسبوق في تاريخه

انجلترا – يسعى فريق أرسنال لتحقيق رقم غير مسبوق في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، عندما يستضيف كريستال بالاس، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ35 بالبطولة.

ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع “تويتر”، حقق أرسنال الانتصار في آخر 10 مباريات خاضها هذا الموسم على ملعبه بالبطولة الإنجليزية.

وأشار إلى أن الجانرز لم يسبق له أن فاز في 11 مباراة متتالية على ملعبه في البريميرليج خلال موسم واحد، وهو ما يسعى لتحقيقه في لقاء اليوم.

وفي سياق آخر، أكد حساب البريميرليج أن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، بات اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في ديربي لندن، هذا الموسم، برصيد 6 أهداف، وهو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب آخر.

يذكر أن أرسنال يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز 14، برصيد 9 نقاط.

كووورة