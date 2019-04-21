أوكرانيا – تشهد أوكرانيا، اليوم الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، والممثل الأوكراني عضو حزب “خادم الشعب”، فلاديمير زيلينسكي.

وأفادت اللجنة الانتخابية المركزية في أوكرانيا بأن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد اليوم الأحد وصل بحلول الساعة 11:00 صباحا إلى 7,93%.

وحصل زيلينسكي في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 31 مارس الماضي، على 30.24% من أصوات الناخبين، بينما حصل بوروشينكو على 15.95% من الأصوات فقط.

وتجري الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا دون حضور مراقبين من روسيا. وترى موسكو أن رفض كييف منح المراقبين الروس السماح لمراقبة الانتخابات الرئاسية في الأراضي الأوكرانية يعرض للشك شرعية عملية الاقتراع وكذلك احتمال الاعتراف بنتائجها.

وتشير معلومات اللجنة الانتخابية المركزية إلى أن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في أوكرانيا يتجاوز 26 مليون شخص. ولكن لن يكون بإمكان الأوكرانيين المقيمين في روسيا المشاركة في هذه الانتخابات، إذ أن اللجنة الانتخابية المركزية في أوكرانيا قررت في 31 ديسمبر عام 2018 إغلاق جميع مراكز الاقتراع الخمسة التي كانت موجودة في روسيا، واقترحت على نحو 3 ملايين أوكراني يعملون في روسيا للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع في جورجيا وكازاخستان وفنلندا.

المصدر: تاس