انجلترا – تغلب نادي إيفرتون على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم في إطار منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز رباعية إيفرتون كل من البرازيلي ريشارليسون دي أندرادي، والآيسلندي غيلفي سيغوردسون، والفرنسي لوكاس ديني، وثيو والكوت، في الدقائق 19، 29، 57 و64.

وهذه أقسى خسارة لمانشستر يونايتد أمام إيفرتون منذ العام 1984، وهي أيضا الخسارة الرابعة لليونايتد منذ تمديد عقد مدربه النرويجي أولي سولشار.

وبهذه النتيجة، رفع إيفرتون رصيده إلى 49 نقطة، وارتقى إلى المركز الثامن مؤقتا في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تجمد رصيد اليونايتد عند 64 نقطة، ولم يتزحزح من المركز السادس، وباتت مهمته في اقتناص المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل معقدة وصعبة جدا.

المصدر: RT