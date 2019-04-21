مصر – يبدو أن العلاقة بين المطربتين أصالة وأنغام ستظل فترة طويلة من الزمن في توتر، وذلك منذ أن تم الإعلان عن زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج قريبة أصالة، فأصبح من المألوف الدائم الحرب التي تدور بين أصالة وأنغام على مواقع التواصل ولا تتوقف.

وأعلنت أنغام في لقاء تلفزيوني أنها تفضل شيرين عبد الوهاب على أصالة عند سؤالها من تفضلها على الأخرى، ليأتي رد أصالة سريعاً في شكل قصف جبهة لها.

ونشرت أصالة على حسابها في “إنستغرام” صورة لها مع ياسمين عيسى طليقة زوج أنغام وهي تحتفل بعيد ميلادها، وعلقت على الصورة بقولها: “ياسمينة الحبيبة الغالية كلّ سنة وأنتي بخير.. وأنتِ بتستحقّي الخير والسعاده والاستقرار والوفا يا وفيّة”، وهو ما اعتبره جمهورها ومتابعوها أنها تقصد به أنغام.

وسائل اعلام مصرية