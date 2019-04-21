ليبيا – طالب رئيس الرئاسي فائز السراج أمس السبت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بضرورة الكشف عن دور بعض الدول الإقليمية التي تدعم القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في ماوصفه بـ”الإعتداء” على حد زعمه .

السراج زعم بأن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري قد قال بأن طائرات أجنبية شاركت بالقصف الجوي على طرابلس وهو ما نفاه الاخير في مقطع مصور على الصفحة الرسمية للناطق الرسمي وأن المصطلح الذي استعمله هو طيران صديق في اشارة منه للسلاح الجوي بالقيادة العامة ، وإعتبر السراج بأن هذا التصريح إعتداء صارخ على سيادجة ليبيا ومشاركة صريحة فيما وقع مما وصفه بـ”الإنتهاكات الجسيمة”.

وأشار إلى أن مجلسه وجه وزارة خارجية الوفاق لتقديم خطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية لتقف على ما ادعى بأن القوات المسلحة ارتكبتها في مدينة طرابلس وعدد من المدن الأخرى بحسب البيان.

وقال :”أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات حفتر تشمل استهداف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة والصواريخ وكان آخرها قصف حي أبوسليم وقصف المطار المدني بقاعدة معيتيقة الجوية إضافة لقصف المدارس والمستشفيات الميدانية والأحياء السكنية” دون أن يشير إلى مقطع الفيديو الذي يفند الرواية التي يسوقها السراج بشأن قصف حي الانتصار والذي يثبت بأن مكان قصف الحي كان قريباً منه .

كما شدد السراج على أن حكومة الوفاق لن تكون رهينة للصراعات والخلافات الإقليمية والدولية وانتظار توافقهم، مؤكدا مضي المجلس في دحر ما وصفه بـ”العدوان” حتى ترجع قواته من حيث أتت.

واختتم بيانه قائلاً :”جميعكم تشهدون أن مايتم تسويقة على أنه نزهة وفتح مبين للدخول إلى طرابلس هو مجرد سراب ارتد عليهم ببركان عظيم وذلك بفضل إرادة الليبيين الأحرار وإنتصارات قواتنا المسلحة الليبيية” حسب تعبيره.

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