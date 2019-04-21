السعودية – أفاد مصدر أمني سعودي، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية السعودية، أحبطت “هجوما إرهابيا”، على مقر للشرطه شمال العاصمة الرياض.

ونقلت الفضائية “العربية” السعودية، عن مصادر لم تسمها، أن “مركز مباحث الزلفي، شمال الرياض، تعرض لهجوم إرهابي”.

وأضافت “الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي اسفر عن مقتل 4 أرهابيين”.

وتابعت العربية أن “المهاجمين (لم يحدد عددهم) كانوا يحملون رشاشات وقنابل وزجاجات حارقة”، دون ذكر تفاصيل إضافية عن الهجوم.

فيما لم يصدر بيان من الحكومة السعودية بشأن الهجوم حتى الساعة 12:35 ت.غ، منظمة التعاون الإسلامي، قالت و (مقرها مدينة جدة) إنها “تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مركز مباحث شمال الرياض”.

وأعرب الأمين العام لـ”التعاون الإسلامي” يوسف بن أحمد العثيمين، عن تضامن المنظمة ووقوفها التام مع السعودية في مواجهة الإرهاب ومع الإجراءات التي تتخذها.

الأناضول