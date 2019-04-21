القاهرة – أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء عقده اليوم الأحد في القاهرة مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، دعم مصر لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن السيسي استقبل عباس بحضور كل من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى القاهرة، دياب اللوح.

وأوضح راضي أن اللقاء “تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية”، حيث أكد السيسي “موقف مصر الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية”.

من جانبه، أعرب عباس، حسب راضي، عن “تقديره لتحركات مصر على مختلف الأصعدة سعيا لحل القضية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية” مشددا على أنه يولي أهمية كبيرة “للتشاور والتنسيق” مع الرئيس المصري “بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني”.

كما استعرض عباس “محددات الموقف الفلسطيني في ظل التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة”، بينما أكد السيسي في هذا السياق “دعم مصر الكامل للموقف الفلسطيني تجاه مسار التسوية السياسية.

وتناول اللقاء “الصعوبات الحالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، خاصة عقب خصم إسرائيل لأموال المقاصة، والانعكاسات السلبية لذلك الأمر على وضع السلطة”، وأكد الرئيس المصري في هذا الإطار “حرص مصر على بذل مساعيها مع الأطراف المعنية في هذا السياق، بما يساهم في الحيلولة دون تفاقم الأوضاع”.

وتم التطرق أيضا إلى الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة، وأوضح السيسي، حسب المتحدث باسمه، أن “التحركات المصرية دائما ما تستهدف بشكل أساسي الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ووفق استراتيجية مصرية لدعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة وقطع الطريق على أية محاولات لتكريس الفصل بين الضفة الغربية والقطاع”.

وأضاف السيسي أن مصر “تواصل مساعيها مع الأطراف المعنية والدول المانحة لإيجاد آليات لحل أزمة التمويل الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لتتمكن الوكالة من المحافظة على وتيرة ونوعية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين”.

وجرى هذا اللقاء قبيل انطلاق أعمال جلسة طارئة لجامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة، الأحد، على مستوى وزراء خارجية العرب وبحضور عباس، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وفي 9 أبريل الحالي أجرى السيسي، خلال زيارته إلى واشنطن، محادثات مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

المصدر: RT