ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن معظم دول العالم تعلم جيداً أهداف الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر الذي يحارب الإرهاب والتطرف ، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك هذه الأهداف.

العباني أكد في حديثه مع “العين الإخبارية” أمس السبت أن معركة طرابلس يخوضها الجيش الليبي لتطهير العاصمة من شراذم الإرهاب وقوى الشر التي اتخذت من طرابلس وكراً لها تحت سمع وبصر ما يسمى حكومة المجلس الرئاسي وتمويله حسب قوله.

وأوضح أن اتصال ترامب بالقائد العام للجيش خير اعتراف بالجهود المضنية التي يقوم بها المشير حفتر ورجاله في محاربة الإرهاب ودحره نيابة عن العالم بأسره ، داعياً الساسة جميعاً إلى تقديم الدعم اللازم له ورفع حظر التسليح عن الجيش.

وأشار عضو مجلس النواب إلى لجوء تنظيم الإخوان الإرهابي كعادتهم إلى راعي الإرهاب الدولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعمهم ومؤازرتهم في الاستمرار في ممارسة الفساد والتطرف من خلال هيمنتهم على العاصمة وحكومة المجلس الرئاسي غير الشرعية.

العباني أكد أن أردوغان سيواجه مصير كل الطغاة الذين تبنوا الشر ومعاداة الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان خاصة معاداة الشعب الليبي من خلال سفن السلاح والمتفجرات ونقل الإرهابيين.