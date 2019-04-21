العراق – أعلن عضو في لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، الأحد، أن شركة “الواحة” الصينية، التي تتولى تطوير حقل الأحدب النفطي، في محافظة واسط (جنوب)، متهمة بتهرب ضريبي بقيمة 180 مليون دولار.

وقال كاظم الشمري، في بيان له، إن “لجنة النزاهة ستباشر بالتحقيق في ملفات فساد وتهرب ضريبي تخص الشركة الصينية المشغلة لحقل الأحدب النفطي، التي بذمتها 180 مليون دولار لصالح الحكومة العراقية”.

وأوضح الشمري، “لدينا وثائق تثبت عملية فساد وتهرب ضريبي في عقد تطوير حقل الأحدب، الذي يقع في واسط، حيث تمتنع شركة الواحة الصينية، وبالتعاون مع بعض المتنفذين في وزارة النفط والهيئة العامة للضرائب، من دفع المستحقات المالية التي بذمتها”.

وأضاف أنه “تم تزويد المفتش العام لوزارة النفط، بكافة الوثائق للبدء بتحقيق عاجل بهذا الملف الذي يتضمن فساد مالي وإداري وهدر للمال العام”.

ووقعت شركة البترول الصينية CNPC في 2008، عقد مدته 23 عاما لتطوير الحقل، حيث بدأت شركة الواحة العمل في الحقل النفطي عام 2009.

وحقل الأحدب النفطي، يقدر الاحتياطي النفطي فيه، بأكثر من مليار برميل، وينتج حاليا أكثر من 130 ألف برميل نفط يوميا.

الأناضول