العراق – أعلنت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، عن سعيها لتوفير العملة الصعبة ورفد موازنة الدولة من خلال زيادة المنتوج الزراعي الوطني.

وشدد رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، على أهمية توحيد الجهود من اجل زيادة استصلاح الاراضي والمساحات المزروعة من المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأضاف الشمري، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود النيابية والحكومية للاستفادة من كميات المياه المخزونة نتيجة ارتفاع مناسيبها في استصلاح المزيد من الاراضي وعودة زراعة محاصيل مهمة بعد فترة من نقص المياه والجفاف.

وأكد الشمري ايضا أن اللجنة ومن جميع الكتل السياسية ستبذل قصارى جهدها وطاقتها وتوظيف خبراتها من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منها وتوفير العملة الصعبة ورفد موازنة الدولة برافد جديد بدل الاعتماد الأحادي على النفط.

وكالات