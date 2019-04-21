تركيا – فاز الدراج النمساوي فليكس غروسشارتنر من فريق “بورا هانسغروه” الألماني، بلقب طواف رئاسة الجمهورية التركية للدراجات الهوائية (TUR 2019) في نسخته الـ 55.

وأنهى غروسشارتنر الجولات الست للسباق في زمن قدره 24 ساعة و53 دقيقة و58 ثانية.

وحل الدراج الإيطالي فاليريو كونتي من فريق “إميريتس” الإماراتي بالمرتبة الثانية بـ24 ساعة و54 دقيقة و17 ثانية.

جدير بالذكر أن سباق الدراجات الهوائية، الذي يجري برعاية رئاسة الجمهورية، بدأ تنظيمه عام 1963 تحت اسم سباق مرمرة للدراجات، وأخذ الطابع الدولي للمرة الأولى عام 1965.

واعتبارًا من العام 2017، قرّر الاتحاد الدولي للدراجات إدراج السباق، على تقويمه لمسابقات الجولات العالمية للدراجات الهوائية.

الأناضول