اليمن – وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، امس ألفين و400 سلة غذائية، على النازحين بمحافظتي مأرب وأبين شرقي وجنوبي اليمن.

جاء ذلك وفق ما صرح به لمراسل “الأناضول” مندوب جمعية الهلال الأحمر التركي في اليمن محمد الحمادي.

وأوضح “الحمادي” أن الجمعية وزعت اليوم ألفاً و400 سلة غذائية في محافظة مأرب وألفاً في محافظة أبين.

ولفت إلى أن المساعدات التي تم توزيعها بمدرسة “أقرأ” بمحافظة مأرب على نازحين من محافظات صنعاء وإب (وسط) وريمة (شمال)، فيما وزعت المساعدات في أبين على نازحي محافظة الحديدة (غرب).

وأشار إلى أن الهلال التركي دشن الخميس، توزيع 11 ألف سلة على النازحين والأسر الأشد فقراً وطلبة علوم القرآن في 6 محافظات يمنية هي مأرب وحضرموت (شرق) وأبين ولحج وعدن (جنوب) وتعز (جنوب غرب).

وقال “هذه المساعدات تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة والشعب التركي في مساعدة إخوانه في اليمن، جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانونها منذ اندلاع المعارك في البلد قبل 5 أعوام”.

وفي مارس/ أذار الماضي، وزعت جمعية الهلال التركي نحو 8 آلاف سلة غذائية على النازحين وحفظة القرآن الكريم ومعلمي وطلبة العلوم الإسلامية في محافظتي مأرب (شرق) والجوف (شمال)

ويشهد اليمن، منذ نحو 5 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي”، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : الأناضول