ويستقبل الفريق الكتالوني، في الأول من مايو، ليفربول على أرضية “كامب نو”، على أن يقام الإياب في السابع من مايو، بملعب “آنفيلد”.

ويعتقد مورينيو أن “الريدز” يملكون حظوظا قوية للفوز على رفاق ميسي وبلوغ نهائي “تشامبينزليغ” للعام الثاني على التوالي، وفق ما نقلت صحيفة “مترو” البريطانية.

وقال المدرب البرتغالي “الحقيقة أن ليفربول لعب النهائي في الموسم الماضي، وهذا الموسم بلغوا دور الأربعة لذلك فإنني أعتقد أن حظ فوز أبناء يورغن كلوب على برشلونة تبلغ 50 في المئة.. الحظوظ متقاسمة”.

وأضاف “ما أرجحه أن برشلونة سيلعب الكل في الكل خلال مباراة الذهاب، حتى لا تصعب مهمته في الإياب.. وفي حال لم ينجح لاعبوه في هذا الأمر (تحقيق نتيجة كبيرة)، فإنهم سيواجهون متاعب”.