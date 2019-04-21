ليبيا – أكد عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن الهدف من العمليات العسكرية للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر صوب العاصمة طرابلس هو القضاء على الإرهاب ومحاولة تحقيق العدالة في المجتمع الليبي الذي يعاني إنقساماً في سوء التصرف بوارادت النفط .

بعيرة أشار في مداخلة مع قناة “العربية الحدث “وتابعتها صحيفة المرصد اليوم الأحد إلى أن الإتصال الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر سيقلب الموازين،لافتاً إلى أن المجتمع الدولي بدء يعطي المشير حفتر مصداقية ودعماً أكثر .

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة خروج الميليشيات من العاصمة طرابلس المسيطرة على المال والسلاح ، داعياً إلى إبعادها عن المشهد السياسي الليبي.

بعيرة نوّه إلى أن قرار تدخل الجيش لطرد الميليشيات لا مفر منه لتحقيق التوازن في توزيع العائدات على مختلف المناطق الليبية.