صربيا – حصد رياضيون أتراك 7 ميداليات ببطولة بغلراد الدولية للملاكمة المقامة في صربيا.

وذكر بيان صادر عن اتحاد الملاكمة التركي، امس، أن الملاكمة “بوسة ناز تشاكر أوغلو” في وزن 51 كغ، والملاكمة “بوسة ناز سورمانلي” في وزن 69 كغ حققتا ميداليتن ذهبيتين بفئة السيدات.

وأضاف البيان أن الملاكم “خاقان دوغان” في وزن 60 كغ، والملاكم “بيرول آيغون” في وزن 75 كغ، نالا ميداليتين فضيتين بفئة الرجال.

وأكد أن الملاكمين “علي إحسان ألاغاش” في وزن 56 كغ، و”سرحات غولر” في وزن 75، و”براءت أجار” في وزن 91 كغ، حصدوا 3 ميداليات برونزية في إطار البطولة التي يشارك فيها 157 ملاكما من 23 دولة.

الأناضول