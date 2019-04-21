تسلسل أحداث “الأحد الدامي” في سريلانكا الذي خلف مئات القتلى والجرحى

تسلسل أحداث “الأحد الدامي” في سريلانكا الذي خلف مئات القتلى والجرحى

سريلانكا – أعلنت مصادر طبية بسريلانكا أن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات، التي استهدفت فنادق وكنائس بالبلاد، اليوم الأحد بلغ 156 قتيلا على الأقل، فيما قالت الشرطة، إن من بين القتلى 35 أجنبيا.

– 3 انفجارات هزت 3 كنائس بالتزامن مع 3 انفجارات أخرى هزت 3 فنادق في العاصمة كولومبو واحد منها وقع في فندق 5 نجوم، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح.

– حسب المعطيات الرسمية قُتل أكثر من 200 شخص وأُصيب 360 آخرون.

– السلطات السريلانكية أعلنت أن هناك بعض الأجانب من بين الضحايا.

– تفجيران جديدان استهدف أحدهما فندقا في مدينة قرب العاصمة وآخر داخلها ليصبح عدد التفجيرات الدموية التي وقعت اليوم 8 تفجيرات.

– لم تتحدث المعلومات عن وجود روس من بين الضحايا والسفارة الروسية تعمل على التأكد من سلامة كل مواطنيها في سريلانكا.

– وسائل إعلام سريلانكية تعلن أن انفجارين من جملة 3 انفجارات استهدفا كنائس نفذهما انتحاريان.

– دانت روسيا وعدة دول أخرى الهجمات الإرهابية في سريلانكا.

– الحكومة السريلانكية تعقد اجتماعا طارئا.

– لم تتبن أي جهة المسؤولية عن الانفجارات.

– الشرطة تعتقل 7 أشخاص على خلفية التفجيرات

المصدر: وكالات