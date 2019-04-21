خيتافي يقسو على إشبيلية وينقض على المركز الرابع في الليغا

خيتافي يقسو على إشبيلية وينقض على المركز الرابع في الليغا

إسبانيا – تغلب خيتافي على ضيفه إشبيلية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من، خايمي ماتا من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وخورخي مولينا في الدقيقتين 50 من ركلة جزاء و53.

وشهد اللقاء حالتي طرد، بواقع بطاقة حمراء لكل فريق، طرد أولا من إشبيلية سيرجيو اسكوديرو في الدقيقة 49، ومن خيتافي، التوغولي دجيني داكونام في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز، صعد خيتافي إلى المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 54 نقطة، فيما تراجع إشبيلية إلى المركز الخامس بعد أن تجمد رصيده عند 52 نقطة.

المصدر: sila.tv