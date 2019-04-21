سريلانكا – دان رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، الهجمات على الكنائس والفنادق التي وقعت، اليوم الأحد، في مختلف أنحاء بلاده وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.

وكتب ويكرمسينغ على صفحته في توتير: “أدين بشدة الهجوم الجبان على شعبنا اليوم. وأدعو جميع سكان سريلانكا لأن يبقوا متحدين وقويين في هذا الوقت المأساوي”.

كما حذر من “انتشار المعلومات غير المؤكدة والمضاربات”.

وأضاف: “تتخذ الحكومة خطوات سريعة لمواجهة هذا الوضع”.

وهزت الانفجارات اليوم الأحد العاصمة السريلانكية كولومبو حيث وقعت في آن واحد تقريبا في 3 فنادق كبيرة وكنيسة واحدة، وكذلك في كنيستين بضواحي العاصمة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي.

ولم يتبن أحد المسؤولية عن هذه الهجمات الإرهابية حتى الآن.

المصدر: تاس