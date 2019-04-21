فرنسا – ضمن باريس سان جيرمان رسميا التتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد سقوط مطارده المباشر ليل في فخ التعادل السلبي اليوم أمام مضيفه تولوز (1-1) في المرحلة الـ33 من المسابقة.

ومع تبقي 5 مباريات على نهاية الدوري، جاء تعادل ليل ليجعل باريس سان جيرمان بطلا للـ”الليغ 1″ بغض النظر عن نتائج بقية المباريات.

وينفرد سان جيرمان، الذي يواجه اليوم ضيفه موناكو لحساب الجولة الـ33 في مباراة ستكون شكلية للفريق الباريسي ومناسبة للاحتفال باللقب مع جماهيره، ينفرد بصدارة الدوري برصيد 81 نقطة، بفارق 16 نقطة عن ليل، ما يعني أن هذا الأخير لن يتمكن من اللحاق بسان جيرمان حتى ولو فاز بكافة مبارياته الخمس المتبقية، وخسر الـ”بي إس جي” كل مبارياته.

وهذا اللقب هو الثاني على التوالي لباريس سان جيرمان والسادس له في آخر 7 مواسم، والثامن على مدار تاريخه.

المصدر: وكالات