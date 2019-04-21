إسبانيا – تغلب ريال مدريد على ضيفه أتلتيكو بيلباو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتألق الفرنسي كريم بنزيما في اللقاء وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 47 و76 و90.

وبهذه الثلاثية، رفع بنزيما رصيده في الليغا إلى 21 هدفا في المركز الثاني خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي متصدر قائمة الهدافين بـ33 هدفا، فيما تراجع الأوروغوياني لويس سواريز صاحب الـ20 هدفا إلى المركز الثالث.

وبهذا الفوز، رفع الملكي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد بيلباو عند 46 في المركز السابع على جدول الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sila.tv