ليبيا – نفى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمس السبت تعرضه لمحاولة اغتيال ، مؤكداً على أن كل ما تم تداوله حول ذلك غير صحيح.

سلامة نشر تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” قائلاً:”للمحبين أقول، ولغيرهم أيضا لا لم أتعرض لمحاولة اغتيال الخبر مفبرك والصور المتداولة مزورة، متى سيفهم الدجالون القابعون في جحورهم أن الحقيقة التي يغتالون كل يوم هي وحدها التي تحررهم”.

هذه ليست الفبركة الاولى بشأن تصريح أو جدث للمبعوث الاممي إلى ليبيا حيث نفت البعثة الأممية إلى ليبيا يوم الجمعة تصريحات نشرتها قناة ليبيا الأحرار نسبت غسان سلامة في جلسة مجلس الأمن المغلقة يوم الخميس الماضي بشأن الوضع في طرابلس.

البعثة الأممية توعدت بحسب مكتبها الأعلامي بملاحقة كل من تسول له نفسه إختلاق تصريحات مفبركة ونشر الاشاعات الكاذبة عنها .