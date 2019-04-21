العراق – سجلت بغداد وعدد من المحافظات سلسلة حوادث أمنية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، من بينها مقتل محامية داخل منزلها في منطقة بغداد الجديدة بسبع اطلاقات نارية.

واكدت مصادر أمنية، إقدام مسلحين على قتل امرأة داخل الردهة النسائية في مستشفى الفيحاء بالبصرة ولاذوا بالفرار أمام أنظار القوات الأمنية، فيما قُتل شخص في محافظة ميسان على يد ولده الذي أصاب شقيقاته بالرصاص بسبب خلاف على الإرث.

وفي بابل، أقدم طالب جامعي من سكان بغداد على الانتحار بشنق نفسه في بث مباشر على موقع فيس بوك لأسباب مجهولة.

وكالات