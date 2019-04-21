أبوظبي – ارتفعت البورصات الخليجية بنحو جماعي في نهاية تداولات الأحد، مع تحسن معنويات المستثمرين بفعل نتائج الشركات الفصلية ومكاسب أسواق النفط العالمية.

ووفق حسابات “الأناضول”، ارتفعت عقود خام برنت القياسي، الأسبوع الماضي، بنسبة 0.6 بالمائة إلى 71.97 دولارا للبرميل محققة أعلى مستوياتها في 5 أشهر، لتواصل بذلك صعودها للأسبوع الرابع على التوالي.

فيما زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس بنسبة 0.2 بالمائة، إلى 64 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي، لتواصل مكاسبها للأسبوع السابع على التوالي.

وجاءت بورصة أبوظبي في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 1.03 بالمائة إلى 5346 نقطة، بدعم مكاسب أسهم البنوك يتصدرها “أبوظبي الأول” و”أبوظبي التجاري” و”أبوظبي الإسلامي”.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بوتيرة أقل نسبياً، مع صعود مؤشرها بنسبة 0.24 بالمائة إلى 2820 نقطة، بدعم رئيس من أسهم العقار يتصدرها “إعمار العقارية” و”إعمار للتطوير” و”إعمار مولز”.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر بالعالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.47 بالمائة إلى 9239 نقطة، مع ارتفاع بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والموارد الأساسية.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.11 بالمائة إلى 3984 نقطة، مع ارتفاع أسهم “النهضة للخدمات” بنسبة 3.52 بالمائة و”مسقط للتمويل” بنسبة 2.635 و”الباطنة للطاقة” بنسبة 1.2 بالمائة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.07 بالمائة إلى 6248 نقطة، فيما انخفض المؤشر العام بنحو 0.09 بالمائة إلى 5800 نقطة.

وصعدت بورصة الأردن بنحو طفيف بلغت نسبته 0.07 بالمائة، لتغلق عند 1900 نقطة مع ارتفاع أسهم قيادية مثل “الإقبال للاستثمار” بنسبة 3.5 بالمائة و”بنك القاهرة عمان” بنسبة 0.81 بالمائة.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع هامشي بنسبة 0.01 بالمائة إلى 1446 نقطة، مع صعود أسهم “جي اف اتش” و”استيراد” و”بتلكو” بنحو 1.72 بالمائة و1.7 بالمائة و0.6 بالمائة على التوالي.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.25 بالمائة إلى 14838 نقطة بفعل ضغوط بيعية للمؤسسات المحلية والأجنبية إلى جانب الافراد العرب.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

أبوظبي: بنسبة 1.03 بالمائة إلى 5346 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.47 بالمائة إلى 9239 نقطة.

دبي: بنسبة 0.24 بالمائة إلى 2820 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.11 بالمائة إلى 3984 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.07 بالمائة إلى 6248 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.07 بالمائة إلى 1900 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.01 بالمائة إلى 1446 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.25 بالمائة إلى 14838 نقطة.