المانيا – التمثيل الغذائي هو عملية تحويل الطعام إلى طاقة يستفيد منها الجسم، وكلما كانت هذه العملية بطيئة يصبح إنقاص الوزن أصعب.

وتتضمن الحمية الغذائية للتخسيس أو ضبط الوزن تناول توابل وأعشاب لزيادة حرق السعرات. لكن من ناحية أخرى قد تتسبب بعض العادات اليومية في إبطاء التمثيل الغذائي، أهمها:

* الاستسلام للراحة وعدم رفع أية أحمال أو أثقال، سواء من خلال الأعمال المنزلية، أو الهوايات، أو ممارسة التمارين الرياضية.

* المشروبات السكرية هي الأكثر ضرراً على الوزن والصحة، لأن العبوة تحتوي عادة على أكثر من 9 ملاعق سكر، وبالمثل السكريات المكرّرة. وكلما زادت مدخلات الجسم من السكريات كلما تباطأ حرق السعرات.

* قد يكون الجلوس في عمل مكتبي، وخلال الانتقال بالسيارة إلى مكان العمل أمراً لا مفر منه. لكن مواصلة الجلوس أمام التلفزيون والكومبيوتر لفترات طويلة يحرم الجسم من النشاط والحركة، ويبطئ التمثيل الغذائي.

* السهر وعدم الحصول على عدد ساعات النوم الكافية من أكثر العوامل المسببة لزيادة الوزن أو عدم نجاح حمية التخسيس.

وكالات