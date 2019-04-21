فرنسا – أحرز الإيطالي فابيو فونيني لقب دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز للتنس، بفوزه في النهائي اليوم على الصربي دوشان لايوفيتش بمجموعتين دون رد (6-3 و6-4).

وأصبح الإيطالي البالغ من العمر 31 عاما والمصنف 18 عالميا، أول إيطالي يتوج بلقب الدورة المقامة على ملاعب ترابية منذ العام 1968.

وبلغ الإيطالي مباراة اليوم بتحقيقه مفاجأة كبرى في نصف النهائي، إذ فاز على الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا عالميا، وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب مونتي كارلو (11 منها ثلاثة في الأعوام الثلاثة الماضية).

وهو اللقب الأول للإيطالي في دورات الماسترز، والتاسع في مسيرته، علما بأن ثمانية من هذه الألقاب حققها على الملاعب الترابية.

في المقابل، فشل لايوفيتش (28 عاما ومصنف 48 عالميا)، في تحقيق اللقب الأول في مسيرته، في أول نهائي لدورة ماسترز يخوضه.

المصدر: أ ف ب