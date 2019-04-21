مصر – أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تتضارب فيه التصريحات حول ما تتضمنه “صفقة القرن”، التي تعتزم الولايات المتحدة الإعلان عن تفاصيلها بعد شهر رمضان المقبل.

هذا وأكدت السلطة الفلسطينية أن “أية خطة أو مقترح أو صفقة لا تبنى على أساس حل الدولتين، مصيرها الفشل ومزابل التاريخ، وسيتم رفضها جملة وتفصيلا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا وأوربيا ودوليا”.

إلى ذلك يعاني المشهد السياسي الفلسطيني الداخلي من انقسام بين الفرقاء السياسيين أفرز سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين منذ صيف عام 2007، إحداهما تحت سيطرة حركة فتح في الضفة الغربية، والأخرى تحت سيطرة حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: RT