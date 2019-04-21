أستراليا – بلغت أستراليا نهائي كأس الاتحاد في كرة المضرب لمنتخبات السيدات، للمرة الأولى منذ العام 1993، بفوزها على ضيفتها بيلاروس (بيلاروسيا) 3-2، بعد مباراة فاصلة في الزوجي، اليوم الأحد.

وقادت الأستراليتان آشلي بارتي وسامانتا ستوسور بلادهما إلى النهائي، بالفوز في المباراة الخامسة، من خمس مباريات ممكنة، على البيلاروسيتان فيكتوريا أزارينكا وأرينا سابالينكا 7-5 و3-6 و6-2.

وسيلاقي المنتخب الأسترالي المتوج باللقب سبع مرات، آخرها في العام 1974، الفائز من المواجهة الثانية في نصف النهائي بين فرنسا وضيفتها رومانيا.

وشهدت مواجهة أستراليا وبيلاروس منافسة حادة حتى اللحظات الأخيرة، بدأت السبت بفوز سابالينكا على ستوسور، قبل أن تعادل بارتي النتيجة بفوزها في الفردي على أزارينكا.

وفي مواعيد الأحد، منحت بارتي منتخب بلادها التقدم 2-1 بفوزها على سابالينكا بسهولة 6-2 و6-2، قبل أن تجر أزارينكا المواجهة إلى لقاء فاصل في الزوجي بفوزها السهل أيضا على ستوسور 6-1 و6-1.

وكان المنتخب البيلاروسي يبحث عن بلوغ النهائي للمرة الثانية في ثلاثة أعوام، بعد خسارته أمام الولايات المتحدة في نهائي 2017.

المصدر: أ ف ب