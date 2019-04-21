ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان طلال الميهوب إن المجتمع المحلي والدولي أيقن أن طرابلس مختطفة من قبل تنظيمي القاعدة وداعش وعصابات التطرف.

الميهوب أكد في تصريح ل”سبوتنيك” اليوم الأحد على أنه بعد إطلاق عملية تحرير العاصمة تأكد وجود العصابات والجماعات الإرهابية في طرابلس وهو ما أدى إلى تلاحم النسيج الاجتماعي في الغرب الليبي مع الجيش لتحرير العاصمة والتوجه نحو بناء الدولة اللبيبة.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي أيقن خطورة الجماعات الإرهابية في طرابلس وهو ما أكدته مواقف العديد من الدول على رأسها روسيا والولايات المتحدة وبعض الدول العربية.

ولفت إلى أن الموقف التونسي تجاه الأزمة في ليبيا يثير علامات الاستفهام خاصة أنها تريد أن تدفع الجماعات الإرهابية خارج أراضيها بمحاولة مداهنة من يسيطرون على مفاصل الدولة في طرابلس.

كما طالب تونس برفع يدها عن الجماعات في طرابلس نظراً لعزم الجيش على تحرير العاصمة مما سيجعل الوجهة التالية لتك الجماعات هو الداخل التونسي،

وفيما يتعلق بهبوط طائرة قطرية بتونس أكد على هبوطها بالأراضي التونسية إلا أن البرلمان ينتظر ثبوت الواقعة وما إن كانت تحمل أسلحة لطرابلس من عدمه وحال ثبوت ذلك سيكون للمجلس حق الرد على تونس واتخاذ الموقف الواضح.

وتابع أن الجيش الليبي أطلق المرحلة الثانية والنهائية لتحرير العاصمة وقد لا تستغرق الكثير من الوقت خاصة في ظل تلاحم القوات بمحيط طرابلس للجيش، مبيناً أن ما يحول دون إنهاء المعركة بشكل أسرع هو “الحفاظ على حياة المدنيين،خاصة أن الجيش يخشى على المدنيين ولا يريد الاشتباك داخل الأحياء لما سيخلفه من أضرار بالغة.