ليبيا – قال المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وليد فارس إنه بات واضحاً لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا أن ضرورة تغيير المعادلة القديمة القائمة على حوار ليبي ليبي يتمحور في جلوس الجيش الليبي مع المليشيات عبر السياسيين إلى معادلة جديدة تتمثل في جلوس الأطراف السياسية الليبية دون المليشيات، وتجريدها من سلاحها.

فارش أكد في تصريحات لقناة “ليبيا روحها الوطن” على أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل سياسي في ظل وجود المليشيات، معتبراً أن المجلس الرئاسي قد فشل عبر سنوات في حل هذه المليشيات.

وأشار إلى أن الآلية السياسية ما تزال قائمة على الوصول إلى انتخاب رئيس لليبيا وبرلمان وأن ذلك متروك لليبيين بمساعدة الأمم المتحدة.