مقتل مصري في قوة الأمم المتحدة في مالي بانفجار لغم

مقتل مصري في قوة الأمم المتحدة في مالي بانفجار لغم

مالي – قتل عنصر مصري في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي وأصيب 4 من وحدته بجروح بانفجار لغم اعقبه هجوم لدى مرور قافلتهم في وسط البلاد.

ووقع الانفجار والهجوم صباح أمس السبت على الطريق بين دوينتزا وبوني قرب الحدود مع بوركينا فاسو، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم، مشيرا إلى أن القوة الدولية ردت على المهاجمين وقتلت أحدهم واعتقلت 8 آخرين.

وقال غوتيريش في بيان: “قوات مينوسما ردت فقتلت مهاجما واعتقلت ثمانية آخرين”، داعيا السلطات المالية إلى “التحرك بسرعة لتحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم للعدالة”.

وتزامن الهجوم مع مواصلة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا مشاوراته لتعيين رئيس وزراء جديد، بعدما استقال رئيس الوزراء سوميلو بوبي مايغا، بعد أقل من شهر من مقتل نحو 160 مدنيا في وسط البلاد وسلسلة تظاهرات ضد السلطات.

المصدر: أ ف ب