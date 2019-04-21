اليابان – أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا امس في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما قفز سهم نينتندو بعد أن فازت تينسنت بموافقة على بيع أجهزة سويتش التي تنتجها نينتندو للألعاب في الصين.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.5 بالمئة ليغلق عند 22200.56 نقطة. وفي الأسبوع، زاد المؤشر 1.5 بالمئة ليحقق مكاسب للأسبوع الثالث على الترتيب.

وارتفعت أسهم نينتندو بعد أن فازت تينسنت الصينية بموافقة مهمة على البدء في بيع أجهزة سويتش التي تنتجها نينتندو في الصين وهي أكبر سوق للألعاب في العالم. وأغلقت أسهم الشركة المنتجة لألعاب الفيديو مرتفعة 14 بالمئة.

وتلقى الإقبال على المخاطرة الدعم من مكاسب حققتها الأسواق الأمريكية ليل الخميس، كانت مدفوعة ببيانات اقتصادية قوية، بينما ارتفعت الأسهم الصناعية بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين أحرزت تقدما جديدا.

وحققت أسهم شركات صناعة الآلات والنقل البحري والإلكترونيات أداء يفوق السوق، مما بدد أثر ضعف في الأسهم الدفاعية مثل شركات تشغيل السكك الحديدية وشركات المرافق.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 2.3 بالمئة وأضاف سهم فانوك 1.4 بالمئة وزاد سهم أوكوما 2.3 بالمئة وتقدم سهم كاواساكي كايسن 1.2 بالمئة. وانخفض سهم سكك حديد شرق اليابان 1.1 بالمئة ونزل سهم طوكيو للغاز 1.7 بالمئة.

في غضون ذلك، هبط سهم نيسان موتور 2.2 بالمئة بعد أن قالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية إن الشركة ستخفض الإنتاج في أنحاء العالم بنحو 15 بالمئة في السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2020، وهو أكبر تقليص للإنتاج في أكثر من عشر سنوات لشركة صناعة السيارات اليابانية.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، قالت نيسان إن التقرير غير صحيح بالكامل وأضافت أن خطة إنتاجها للسنة المالية الحالية سيتم الافصاح عنها في 14 مايو أيار.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 1616.93 نقطة.

رويترز