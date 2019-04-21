الولايات المتحدة – أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أنها ستجري اعتبارا من 29 أبريل تقييما فنيا، بمشاركة ممثلين عن 9 سلطات طيران أجنبية، للتعديلات التي أدخلتها بوينغ على طائرتها “ماكس 737”.

وقالت الهيئة المنظمة لحركة الملاحة الجوية في الولايات المتحدة اليوم الأحد، إن هذا التقييم الفني سيقود إلى مراجعة شاملة يتم على أساسها إصدار ترخيص لنظام التحكم الآلي الجديد بالطائرة.

ومن المنتظر أن يجتمع الخبراء مع نظرائهم في سلطات الطيران الأجنبية التسع اعتبارا من 29 أبريل الجاري، لإجراء هذه المراجعة التي يفترض أن تستغرق 90 يوما.

وأوضحت الإدارة أنه خلال هذه الفترة سيجري الخبراء تقييما لمختلف جوانب نظام التحكم الآلي الجديد بالطائرة أثناء الطيران، بما في ذلك تصميم النظام وتفاعل الطيارين معه، وذلك لتحديد مدى توافقه مع اللوائح المعمول بها وإدخال تحسينات عليه إذا ما تبين أنها ضرورية.

وأضافت أن الجهات التسع التي سيشارك ممثلون عنها في عملية التقييم هذه هي سلطات الطيران المدني في كل من: أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي (الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران)، اليابان، إندونيسيا، سنغافورة والإمارات العربية المتحدة.

وهذا النظام المجهزة به طائرات بوينغ من طراز “737 ماكس” يحمله الخبراء مسؤولية كارثتين جويتين أوقعتا في غضون 4 أشهر 346 قتيلا، وأدتا إلى منع تحليق هذا الطراز من طائرات منذ أكثر من شهر.

المصدر: أ ف ب