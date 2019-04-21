تركيا – أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) بات “على وشك الانتهاء”، متوعدا مقاتليه برد قاس بعد مقتل جنود أتراك في أحدث هجوم جنوب شرق تركيا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الدفاع التركية إن 4 جنود قتلوا يوم الجمعة في اشتباكات مع عناصر من “حزب العمال الكردستاني” بالقرب من الحدود مع العراق.

وذكرت وكالة “دمير أوران للأنباء” أن قاعدة عسكرية تعرضت لهجوم في منطقة سكورجا في إقليم هكاري بجنوب شرق تركيا، مما دفع الجيش التركي للرد بعملية عسكرية “واسعة النطاق”.

ومنذ تصاعد النزاع بين الحزب والسلطات التركية في يونيو عام 2015، أسفرت هجمات لفصائل “بي كا كا” عن مقتل نحو 900 من رجال الجيش والشرطة الأتراك، إضافة إلى أكثر من 300 مدني، من جهتها، تشير وزارة الدفاع التركية إلى تصفية أكثر 10 آلاف عنصر للحزب خلال الفترة ذاتها.

وقد تأسس حزب العمال الكردستاني “بي كا كا” (PKK) في 27 نوفمبر عام 1978 بطريقة سرية على يد مجموعة من الطلاب الماركسيين، بينهم عبد الله أوجلان، الذي اختير رئيسا للحزب، وتجاوز عدد عناصر الحزب المسلحين في التسعينيات 10 آلاف مقاتل.

وانتقل الحزب منذ عام 1984 إلى النشاط العسكري، واتخذ مقاتلوه من كردستان العراق منطقة تحمي قواعدهم الخلفية، كما أقاموا تحالفا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة مسعود البارزاني.

وشهد عقدا الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أكثر فترات الصراع دموية بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي الذي قام بتعقب المسلحين. وقد قتل أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم أكراد، منذ بدأ الحزب بالعمل المسلح في عام 1984.

المصدر: وكالات