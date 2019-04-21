إيطاليا – كشف فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، موقف الأرجنتيني باولو ديبالا صانع ألعاب الفريق من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال باراتيسي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “بالتأكيد سيبقى ديبالا هنا. إنه لاعب في يوفنتوس، وأمر واضح أنه سيبقى معنا”.

وعلق باراتيسي حول مصير مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري قائلا: “أليغري؟ سنعقد اجتماعنا المعتاد، كما يفعل كل ناد. هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة ماذا سنفعل، لكن لدينا مقترحاتنا بشأن كيفية تحسين الفريق”.

وتوج يوفنتوس أمس بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ37 في تاريخه، والثامنة على التوالي، عقب فوزه على ضيفه فيورنتينا (2-1)، في مباراة أقيمت لحساب منافسات الأسبوع الـ33 من الكالتشيو.

وعلق باراتيسي على هذا الإنجاز قائلا: “لو أخبرنا أحد في عام 2010 أننا سنفوز بثمانية ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي (5 منها مع أليغري)، كنا سنعتبر هذا الشخص مجنونا. ليس هناك سر في نجاحنا. لقد عمل اللاعبون والإدارة والطاقم التدريبي بأكمله من أجل الوصول إلى هذه النتائج.. أود أن أشكر كل من ساعدنا في طريقنا لتحقيق هذه النجاحات. يستخف البعض بإنجازاتنا، لكن في غضون بضع سنوات سيفهمون الحقبة التي عشناها”.

وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن نادي يوفنتوس يخطط لإدخال ديبالا في صفقة التعاقد مع المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول، كما أكدت أن هذا الموسم هو الأخير للأليغري على رأس الإدارة الفنية لليوفي، لاسيما بعد الخروج المرير لفريق “السيدة العجوز” من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات