العراق – أعلنت خلية مواجهة السيول ازدياد الخزين المائي إلى أكثر من ستة واربعين مليار متر مكعب.

وذكرت الخلية في بيان، أن إدارة سدة سامراء قامت بتمرير الموجة المائية من مقدم سدة سامراء الى بحيرة الثرثار عبر القناة الفيضانية دجلة – الثرثار، دون الحاجة الى زيادة التصريف باتجاه بغداد.

واوضح البيان ايضا ان الخزين المائي لسد الموصل بلغ تسعة مليارات ومليون متر مكعب، وفي محافظة صلاح الدين بلغ التصريف المطلق باتجاه بحيرة الثرثار عشرة آلاف متر مكعب في الثانية، والفراغ الخزني فيها سبعة وعشرين مليار متر مكعب، اما تصريف سد دوكان فبلغ خمسة واربعون مترا مكعبا في الثانية.

يذكر ان الخزين المائي خلال العام الحالي شهد ارتفاعا عن ما سجل في العام الماضي البالغ اربعة عشر مليار متر مكعب، نتيجة هطول كمية كبيرة من الامطار على المنطقة عموما، ما تسبب بموجه من السيول في العراق.

وكالات