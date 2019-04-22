الزراعة العراقية : كل ما يدخل من شحنات البيض المستورد للأسواق المحلية غير قانوني

الزراعة العراقية : كل ما يدخل من شحنات البيض المستورد للأسواق المحلية غير قانوني

العراق – نفت وزارة الزراعة مسؤوليتها عن دخول بيض المائدة المستورد الى الاسواق العراقية، واعتبرت ان كل ما يدخل من شحنات البيض غير قانوني ويعد تهريبا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان، إن كل ما يدخل من شحنات لبيض المائدة الى الاسواق المحلية هو غير قانوني ويعد دخوله تهريبا نافيا مسؤولية الوزارة عن دخول بيض المائدة المستورد الى الاسواق العراقية.

واضاف النايف ان الوزارة لديها اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، ولم تمنح اجازات استيراد لبيض المائدة لوفرته محليا حفاظا على حماية المنتج المحلي والذي جاء نتيجة للدعم الذي تقدمه الوزارة للقطاع الزراعي ومنها قطاع الدواجن، مشيرا الى ان الوزارة من مهامها حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر.

ودعا النايف المنافذ الحدودية والجهات الامنية كافة لتشديد الاجراءات والالتزام بإجراءات وقرارات المنع التي توجهها الوزارة للجهات ذات العلاقة وحسب الروزنامة الزراعية.

وكالات