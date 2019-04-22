العراق – تمكن علماء جامعة بولونيا الإيطالية من فك شيفرة النص الذي عثر عليه مؤخرا، والمكرس للملك الأشوري سرجون الثاني الأكادي، الذي حكم أعوام 722-705 قبل الميلاد.

ويفيد موقع “EurekAlert” بأن النص الذي يعود تاريخه إلى عام 713 قبل الميلاد، يصف انتصارات حاكم مدينة كركميش الواقعة على نهر الفرات بالقرب من الحدود السورية-التركية، ويوضح خططه بشأن بناء عاصمة جديدة.

وعثر في عام 2015 على ثلاثة أجزاء طينية أسطوانية خلال عمليات حفر جرت في أنقاض مدينة كركميش، وتمكن الخبراء من فك شفرة 38 سطرا غير مكتملة، مكتوبة باللغة الأكادية. واتضح من ذلك أن الحديث يدور حول خيانة الملك الحثي بيريسي في المدينة، الذي تسبب بغزو سرجون للمدينة وطرده لحاكمها وضم قواته إلى جيشه.

واكتشف الخبراء أن سرجون أعاد بناء نظام الري في المدينة وأنشأ الحدائق، ما يشير إلى أنه أراد تحويل المدينة إلى عاصمة جديدة. ولكن بسبب وفاته خلال الحملة على مدينة تابال الواقعة حاليا ضمن حدود تركيا، لم يتحقق هدفه.

كما لم يهتم ورثة سرجون بالمدينة ما تسبب بسقوطها. وفي نهاية القرن السابع قبل الميلاد، دمرت مدينة كركميش تماما على يد الجيش البابلي.

المصدر: لينتا. رو