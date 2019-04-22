المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان: نعمل على دراسة المقترحات مع القوى السياسية

المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان: نعمل على دراسة المقترحات مع القوى السياسية

السودان – اوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي خلال مؤتمر صحفي مساء يوم الأحد، إن المجلس يعمل على دراسة المقترحات مع القوى السياسية.

وأكد شمس الدين كباشي أن اللقاءات مع فئات المجتمع السوداني المختلفة مهمة بالنسبة للمجلس العسكري الانتقالي.

وصرح بأن الاتحاد الإفريقي أبدى موقفا متفهما لما يجري في السودان.

وبخصوص مسألة رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، أفاد المتحدث بأن وفد المجلس سيتوجه اليوم أو غدا إلى الولايات المتحدة للتباحث في هذا الأمر.

وثمن كباشي في كلمته الدعم السعودي الإماراتي الذي قال إنه سيسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في السودان.

المصدر: وكالات