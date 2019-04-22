ليبيا – قال الوكيل السابق لوزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر العام محمد النعاس إن الأيام القليلة الماضية تبيّن فقدان من وصفهم بـ”العدو” (القوات المسلحة الليبية) الزخم الهجومي خاصة مع تمكن طيران الكلية الجوية مصراتة الذي وصفه بـ”سلاح الجو” من إستهداف قاعدة الوطية بثلاث هجمات.

النعاس أكد خلال إستضافته عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد على أن من وصفهم بـ”العدو” في موقف حرج جداً من جانب الإمداد سواء الوقود أو الرجال أو المواد الغذائية.

كما إدعى بأن قواتهم إجتازت منطقة قصر بن غشير وفي طريقها إلى السبيعة ، زاعماً بأن القوات المسلحة أصبحت غير قادرة على التحرك في تلك المنطقة دون أن يشير إلى أن القوات المسلحة لا تزال متمركزة في مطار طرابلس العالمي وقصر بن غشير.

وبيّن أن بعض الدول الإقليمة تحث القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على إيصال فوات الوفاق إلى موقف معين لتتفاوض به على حد زعمه ، مرجحاً طلب القوات المسلحة التفاوض من أجل إنقاذ قواتها في غريان حسب تعبيره.

أما فيما يتعلق بالطوق الأمني الذي ادعى أن قوات الوفاق فرضته لتأمين العاصمة قال إنه إجراء مهم جداً لحرمان من وصفهم بـ “العدو” من الحركة، مؤكداً على أن ركن السلاح الجوي بالقيادة العامة أصابه خلل كبير.

وبشأن بيان السراج الذي طالب فيه مجلس الأمن بإرسال لجنة تقصي الحقائق قال إن البعد المحلي لن يرقى لغاية هذه اللحظة لمستوى المعركة، مشيراً إلى أنه من حق ليبيا الدعوة لعقد إجتماع طارئ في مجلس الأمن ومن ثم يتم بعدها المطالبة بلجنة تقصي الحقائق.

وأعرب عن تمنياته من وزارة خارجية الوفاق بأن ترفع من مستواها بحيث يكون لها خطاب عام محلي وخارجي، معتبراً أن سيالة لم ينجح في وضع الرؤيا الخاصة بالسياسة الخارجية للدولة الليبية مما يدل على عدم وجود تواصل بينها وبين رئاسة الوزراء التابعة لحكومة الوفاق.