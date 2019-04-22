ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني السابق عبدالمنعم اليسير إن الاتصال الذي جرى من الرئيس الأمريكي إلى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر جاء بعد عمل كبير لفهم الجانب الأمريكي الأمور على حقيقتها في ليبيا.

اليسير أشار في مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن كل وسائل التضليل التي قامت بها المليشيات في طرابلس لإعطاء صورة للدبلوماسيين والسياسيين بما فيهم الأمريكان أن حكومة الوفاق لديها عسكريون وجيش وبعد دخول القوات المسلحة إلى طرابلس اتضحت الحقيقة التي مفادها أن حكومة الوفاق هي أداة للمليشيات.

وأكد على أن مكالمة ترامب وحفتر أحدثت تغييراً فعلياً وأن تأخر الإعلان عنها كان نتيجة القصف الذي قامت به المليشيات من حديقة الحيوان بالعاصمة على مساكن يعتقدون أن بها عائلات وعسكريين داعمين للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن السلطات الأمريكية لم تعلن عن المكالمة إلا بعد تأكدها من أن قصف المدنيين تم من قبل قوات تابعة لحكومة الوفاق، مشدداً على أن المجتمع الدولي اتفق على أن حسم الموقف في ليبيا يأتي من قبل القوات الملسحة بإنهاء المليشيات والإرهاب.