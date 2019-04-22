ليبيا- أجرى آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي أمس الأحد جولة تفقدية للمقرات والمعسكرات ومطار سبها التي تتم فيها أعمال الصيانة تمهيداً لدخولها للخدمة.

آمر منطقة سبها قام خلال الجولة التي رافقه فيها قادة من الكتيبة 160 مشاة والغرف الأمنية المشتركة سبها والكتيبة 119 مشاة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمنطقة، بتفقد حالة المطار الذي تتم فيه أعمال صيانة.

واستمع اللواء الغزوي للملاحظات من قبل أمراء الوحدات وشرح المقاولين والشركات وحثهم علي التفاني والدقة وسرعة انهاء عمليات الصيانة.

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