الولايات المتحدة – هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرشح لرئاسة أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بالفوز في انتخابات الرئاسة ببلاده، مشددا على استعداد واشنطن للعمل معه لتعزيز الديمقراطية في أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: “أجرى الرئيس دونالد ترامب اليوم مكالمة مع الرئيس المنتخب فلاديمير زيلينسكي لتهنئته بالفوز بالانتخابات التي جرت يوم 21 أبريل في أوكرانيا. وتمنى الرئيس له النجاح، واصفا الانتخابات باللحظة الهامة في تاريخ أوكرانيا، ومشيرا إلى الطابع السلمي والديمقراطي لعملية الاقتراع”.

وأضاف البيان: “أشار ترامب إلى التمسك الثابت للولايات المتحدة بسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا في حدودها المعترف بها دوليا، وعبر عن استعداده للعمل بالتعاون مع الرئيس المنتخب زيلينسكي والشعب الأوكراني لإجراء الإصلاحات التي ستعزز الديمقراطية وسترفع الرخاء وستزيل الفساد”.

وشهدت أوكرانيا، أمس الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وأفادت لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 75% من أصوات الناخبين أن المرشح من حزب “خادم الشعب” الممثل، فلاديمير زيلينسكي، يتقدم على خصمه الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، بـ73,06% من الأصوات مقابل 24,66%.

المصدر: نوفوستي