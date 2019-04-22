إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، بدأ بالفعل عملية البحث عن بديل لنجمه البلجيكي إيدين هازارد، في ظل اقترابه من الرحيل، خلال الصيف المقبل إلى صفوف ريال مدريد.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن تشيلسي مهتم بالبرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، والذي يتمتع بأسلوب يناسب النادي اللندني.

وأضافت أن البديل الثاني هو نيكولاس بيبي، مهاجم ليل الفرنسي، والذي يلقى اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا مثل ليفربول، باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

وتألق نيكولاس بيبي برفقة فريقه ليل هذا الموسم بالدوري الفرنسي، بعدما سجل 19 هدفًا وساهم بصناعة 13.

المصدر : كووورة