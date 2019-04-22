الولايات المتحدة – اعتبر مركز التحليلات العسكرية، “Global Firepower”، أن تركيا تتفوق على مصر بفارق ضئيل من حيث القوات المسلحة، لكن سلاح الجو والبحرية في مصر يتقدمان على نظيريهما التركيين.

ويقول المركز، في تقرير نشره في وقت سابق حول تصنيف القوات العسكرية لدول العالم في العام 2019، إن تركيا تحتل المركز الـ9 من حيث قدراتها المسلحة بـ0.2089 نقطة، بينما تأتي مصر في المركز الـ12 بـ0.2283 نقطة (يعتبر الرقم الأعلى في هذا التصنيف نظريا 0 نقطة).

ويشير المركز التحليلي إلى أن معادلته “الفريدة من نوعها” المعتمدة لوضع التصنيف الذي يشمل كل دول العالم تقريبا تستند إلى 55 عاملا، ومن أهمها عدد سكان الدول وعناصر قواتها المسلحة.

كما أوضح أنه لا يأخذ بعين الاعتبار فقط أعداد الأسلحة وإنما أيضا تنوعها وقدراتها، كما تؤثر الظروف الجغرافية والطبيعية والاقتصادية للدول أيضا على مكاناتها في هذه القائمة بالإضافة إلى درجة الاستقرار المالي وحالة الصحة، بينما تزيد أيضا العضوية في حلف الناتو من قدرات الدول بسبب شراكتها المرجحة في المجال الدفاعي.

وتقول معطيات “Global Firepower” مع ذلك إن مصر أقوى من تركيا من حيث قدراتها العسكرية الجوية.

وفي هذا التصنيف تحتل مصر المركز الـ9 عالميا بـ1.092 نقطة، فيما تشغل تركيا المرتبة التالية أي الـ10 بـ1.067 نقطة (وفي هذه القائمة يتوقف موقع الدول على كثرة النقاط وليس قلتها).

أما في مجال القوات البحرية فتتقدم مصر على تركيا بصورة ملموسة حيث تحتل المرتبة الـ6 بـ319 نقطة مقابلة الموقع الـ12 لسلاح الجو التركي بـ194 نقطة.

لكن تركيا تتقدم على مصر، حسب التصنيف، في عدد من المجالات المهمة الأخرى، بينها الآليات البرية وخاصة الدبابات والمدرعات والقدرات اللوجيستية والإنفاق العسكري والظروف الاقتصادية.

المصدر: Global Firepower