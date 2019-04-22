الكويت – بعد نشر الاعلامية حليمة بولند مقطع فيديو عن ارتباط الفاشينيستا فينيسيا المعروفه بـ”أم ريان” بالإعلامي الكويتي فيصل العجمي، سارع الاخير إلى احراجها وتكذيبها وتوضيح ما حصل.

ونشر العجمي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام، قائلاً: “شنو الضجة اللي صايرة والفيديوهات، قاعد من النوم أسمع سوالف والحريم مسويهة لويه ومواقع التواصل الاجتماعي وإنستغرام والسناب شات.. يعني الواحد ما يضحك ما يتغشمر ما يمزح.. يعني ما كل شي يتقال يتصدق.. إحنا في النهاية بشر نضحك ونبكي ونسولف”.

ونفى خبر زواجه من فينيسيا، قائلا: “إلّي شوفتوه إمبارح ما كان إلا ضحك ومزح وإحنا إخوان وتربطنا علاقات طيبة لا تصدقوا أي شي تاني”.

المصدر : انستغرام